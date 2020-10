Come riporta Corriere dello Sport, il Napoli si avvicina alla seconda sfida del girone di Europa League dove affronterà la Real Sociedad e dovrebbe contare anche sulla disponibilità di Bakayoko. Il centrocampista ex Chelsea e Monaco, infatti, era uscito zoppicante durante la sfida contro il Benevento dopo un intervento difensivo ma sarebbero state escluse complicazioni per il ragazzo. Per lui infatti soltanto un fastidioso taglio sul ginocchio che dovrebbe permettergli di esserci in campo per il match di giovedì