CdS – Barcellona-Napoli, gli azzurri contattano l’UEFA: dubbi sul disputare la gara in Catalogna

Corriere dello Sport di oggi parla di Barcellona-Napoli e della possibilità – apparentemente scongiurata prima – di non giocare più al Camp Nou vista la nuova emergenza in Catalogna per quanto concerne la pandemia da COVID-19. Il Napoli infatti si è chiesto se sia davvero il caso di giocare a Barcellona, dove il numero di contagi sta risalendo tanto da spingere a nuove misure restrittive. La situazione ha creato apprensione e il Napoli ovviamente si è allertato, cominciando a porsi domande.

Ci sarebbe stato, peraltro, uno scambio di idee con il console italiano a Barcellona Alessandra Di Pippo e, inoltre, il Napoli avrebbe avuto contatti anche con l’UEFA per tentare di immaginare insieme alcuni sviluppi, in caso la situazione della Catalogna con il coronavirus continui a peggiorare. A oggi la gara dovrebbe giocarsi ancora a Barcellona. Ma, visti i recenti sviluppi, potrebbe non essere più così scontato.