L’avventura di Bernardeschi con la Juventus è destinata a chiudersi a breve. L’ex Fiorentina non vedrà il suo contratto rinnovato e quindi punterà ad accasarsi in qualche altra big. Il Napoli è fortemente interessato e, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe far valere la qualificazione in Champion League come incentivo per il calciatore. Bernardeschi infatti sarebbe molto felice di continuare a disputare la competizione e la soluzione Napoli potrebbe quindi essere perfetta.