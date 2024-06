CdS -Calciomercato, Lione su Lindstrom: ecco la proposta arrivata al Napoli

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Lione starebbe pensando a Jesper Lindstrom, attaccante del Napoli: “Il Lione bussa alla porta del Napoli per l’esterno danese Jesper Lindstrom. Il club francese propone un prestito con diritto di riscatto, il Napoli apre a questa soluzione e lo stesso fa il giocatore, contento – nel caso – di poter ricominciare altrove per provare a ritrovarsi. Lindstrom, ha mostrato entusiasmo alla possibilità di trasferirsi in Ligue 1. Va bene il prestito, ma per l’eventuale diritto di riscatto (oppure obbligo, si vedrà) il club di De Laurentiis chiede almeno 25 milioni, ovvero quanto versato all’Eintracht per il suo acquisto. Lindstrom resta un calciatore di valore, il Napoli non ha alcuna intenzione di fare sconti”.