CdS – Coppa Italia, Napoli-Palermo: Conte punta su Ngonge

Come riporta Il Corriere dello Sport, Antonio Conte, allenatore del Napoli, punterà su Cyril Ngonge e David Neres sulle fasce per il match contro il Palermo di Coppa Italia: “Cyril Ngonge e David Neres saranno due dei dieci volti nuovi rispetto alla gara di Torino, che stasera scenderanno in campo contro il Palermo in Coppa Italia. Entrambi, per caratteristiche tecniche, prediligono giocare sulla fascia destra per poi accentrarsi. L’allenatore Antonio Conte avrebbe deciso di mettere stavolta Ngonge sul versante sinistro con Neres sul versante opposto”.