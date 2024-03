CdS – Doppia multa per De Laurentiis dopo lo sfogo con DAZN e Sky. E i club sono stufi…

E’ stata una settimana particolare per il Napoli e per Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro è stato protagonista prima domenica sera contro DAZN e poi nel turno di Champions, contro Sky. Il patron ha vietato interviste anche se non era possibile e alla fine verrà multato.

Come riporta il Corriere dello Sport De Laurentiis riceverà una multa di 200 mila euro, 100 mila per i fatti di DAZN e 100 mila per la lite con SKY e intanto dalla lega gli altri club mostrano insofferenza, stufi dell’atteggiamento e delle sfuriate del presidente azzurro.