CdS – Ecco come potrebbe giocare il Napoli di Antonio Conte

Il Corriere dello Sport ha immaginato come potrebbe giocare il Napoli con Antonio Conte sulla panchina azzurra: “Ieri Antonio Conte ha partecipato alle celebrazioni per i 100 anni della proprietà Agnelli con la maglia della Juve, ma prima di scendere in campo ha mangiato una pizza da Ciro Ferrara a Torino. Il valore e il tasso tecnico della squadra sono affascinanti per lui, l’opportunità è importante per entrambi, Osi e Kvara, Di Lorenzo e gli altri creano stimoli esattamente come l’entusiasmo di un ambiente che pochi mesi fa ha festeggiato lo scudetto e non ha alcuna voglia di abdicare al volo. Tatticamente, poi, c’è solo da scegliere: la storia della difesa a tre sa tanto di etichetta banale. Il Napoli di Conte giocherebbe a quattro, a due o tre in mezzo al campo, con il tridente, magari anche a tre dietro quando serve: storie, chiacchiere. Il sistema? Ipoteticamente: di base 4-3-3 o 4-4-2, l’alternativa che in fase offensiva, con quelle ali, sarebbe anche 4-2-4”.