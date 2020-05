Aurelio De Laurentiis ha spiegato a Vincenzo De Luca che con tutto lo spazio e i tre campi di Castel Volturno non ci saranno problemi di sicurezza per la ripresa degli allenamenti. Come avverranno? Lo spiega oggi in edicola il Corriere dello Sport. Ci saranno i turni per allenarsi, con i calciatori che comunque si terranno a decine di metri gli uni dagli altri, impegnati solo in allenamenti individuali da un’oretta o poco più.