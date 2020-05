CdS – Everton vuole il Napoli, il Gremio chiede circa 30 milioni: la situazione

“Everton vuole il Napoli“, questo il titolo dell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport sul gioiellino del Gremio. Gli azzurri hanno messo gli occhi sul brasiliano per rinforzare l’attacco e in particolare per sostituire l’uscente Callejon. Dal Sud America fanno sapere che la cifra su cui avviare una trattativa è circa 30 milioni. De Laurentiis non ha presentato ancora alcuna offerta, ma comunque considera tale valutazione alta.

“Il Gremio ha fatto anche il prezzo, ma mica in segreto, praticamente in pubblico, con le dichiarazioni del presidente, Romildo Bolzan jr. «Con il Napoli abbiamo chiacchierato ma non c’è stata alcuna offerta, abbiamo solo concesso l’autorizzazione a parlare con i giocatore. E comunque i venticinque milioni di euro di cui si parla sui giornali non bastano». Ce ne vorrebbero una trentina: valutazione che il Napoli ritiene fuori mercato e che avrà bisogno, quando matureranno eventualmente le condizioni, per riflessioni e taglio”.