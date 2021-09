CdS – Fissato l’esordio di Anguissa con il Napoli

André Zambo Anguissa è pronto al debutto con il Napoli. Il camerunense, che ha scelto la maglia numero 99, dovrebbe essere pronto già per la sfida di sabato contro la Juventus. Come si legge sul Corriere dello Sport, il centrocampista sarà subito a disposizione di Spalletti. Dopo Liga, Ligue 1 e Premier League, l’ex giocatore del Fulham inizierà la sua esperienza in Italia dal big match del Maradona. Giovedì dovrebbe rientrare dal ritiro con la nazionale e sostenere il primo allenamento con il Napoli. Sabato dovrebbe essere in panchina ma potrebbe già entrare a gara in corso.