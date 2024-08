CdS – Folorunsho in uscita, forcing della Lazio di Baroni

Come riporta Il Corriere dello Sport, Michael Folorunsho, centrocampista del Napoli, è in uscita e su di lui ci sarebbe l’interesse della Lazio: “Nelle ultime ore si è aperta anche la possibilità di prendere Michael Folorunsho, in rotta con il Napoli. Forse un’occasione imperdibile. Perché è forte, laziale dalla nascita, è cresciuto nel vivaio e Baroni sarebbe il suo maestro. Lo ha scoperto alla Reggina e lo ha aiutato a esplodere nel passato campionato a Verona. Michael spera e i laziali si sono infiammati. I costi sono elevati. De Laurentiis chiede 15 milioni. Occhio alla concorrenza possibile di Atalanta e Fiorentina. Il Napoli lo lascia andare. Situazione non ricucibile”.