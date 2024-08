CdS – Folorunsho in uscita, piace molto alla Lazio: i dettagli

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, Michael Folorunsho, centrocampista del Napoli, è in uscita e potrebbe accasarsi alla Lazio: “La Lazio sta valutando seriamente l’opportunità di riportare Michael Folorunsho a Roma, una possibilità che fino a pochi giorni fa sembrava impensabile. Il centrocampista, attualmente separato in casa al Napoli, è disponibile per 12 milioni di euro. Si tratta di una cifra significativa ma non proibitiva per quello che potrebbe essere il colpo dell’estate in casa biancoceleste. Folorunsho è considerato uno dei centrocampisti più promettenti del campionato, tanto che Luciano Spalletti lo aveva convocato per l’Europeo. Inoltre, il suo ritorno a lavorare con Marco Baroni, l’allenatore che lo ha lanciato in Serie B con la Reggina e lo ha fatto esplodere la scorsa stagione a Verona, aggiunge ulteriore fascino all’operazione. Tuttavia, la Lazio deve considerare alcuni aspetti prima di chiudere l’affare. La società ha già investito su Dele Bashiru, un centrocampista con caratteristiche simili a Folorunsho, ma più giovane di tre anni e dotato di notevoli qualità fisiche. Inoltre, la Lazio ha puntato su Castrovilli, recentemente recuperato dal punto di vista fisico, che potrebbe aggiungere qualità alla squadra una volta ritrovato il ritmo. Indipendentemente dal modulo che Baroni deciderà di adottare, 4-3-3 o 4-2-3-1, l’arrivo di Folorunsho sarebbe un’aggiunta importante, ma la trattativa con De Laurentiis potrebbe essere complessa. Un altro aspetto da considerare è il prezzo: spendere per un giocatore perso a parametro zero nel 2017 non è una decisione facile per Lotito, anche se riportare Folorunsho a Formello rappresenterebbe una grande soddisfazione. Il centrocampista, infatti, ha l’aquila tatuata sulla coscia e il video in cui bacia il tatuaggio dopo un gol alla Roma è diventato virale, alimentando l’entusiasmo dei tifosi laziali, che sperano in un suo ritorno. Un po’ di entusiasmo in più potrebbe fare bene all’ambiente biancoceleste”.