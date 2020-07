CdS – Gattuso e il discorso alla squadra: “Tra 20 giorni c’è il Barcellona, così non va bene”

Corriere dello Sport di oggi riprende un estratto del discorso che Gattuso avrebbe fatto alla squadra a Castel Volturno dopo il pareggio di Bologna. Un pari che all’allenatore del Napoli non è proprio andato giù, soprattutto per via di un secondo tempo molto insufficiente. “Nel secondo tempo non siamo proprio scesi in campo. Tra venti giorni c’è il Barcellona e così non va bene”, avrebbe spiegato Gattuso ai suoi giocatori.

Il problema ovviamente non riguarda i risultati. Perché il Napoli, attualmente 6° in campionato, ha vinto la Coppa Italia, si giocherà la Supercoppa italiana ed è ancora in ballo in Champions League, oltre che già aritmeticamente qualificato per la fase a gironi di Europa League. Gattuso si preoccupa infatti di un eventuale appagamento della squadra, cosa impossibile da fare perché c’è una partita europea di capitale importanza da preparare.