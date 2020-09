CdS – Gattuso ha bisogno di un altro esterno in rosa: uno tra Ounas e Younes potrebbe restare a Napoli

Il destino di Younes e Ounas sembrava scritto, ma le mancate cessioni in casa Napoli creano nuovi scenari. Gattuso aveva infatti richiesto un altro esterno, in modo tale da non avere la coperta corta, e il club aveva fatto dei tentativi per Deulofeu. Al momento, però, non sono avvenute nuove cessioni, dunque nessun gruzzoletto da poter investire. Ecco perché si fa strada l’ipotesi permanenza per uno dei due esterni. Entrambi sono in lista trasferimenti, ma rimarrà il giocatore con meno mercato. Tra i due è più plausibile rimanga Younes, poiché nelle ultime ore Ounas sembra molto vicino al Cagliari. Lo riporta il Corriere dello Sport.