CdS – Il Napoli apre alla linea verde: Palmiero resta, spazio anche a Zanoli

Il Napoli apre alla linea verde, titola il Corriere dello Sport. Il club azzurro darà fiducia a Luca Palmiero, 25enne “centrocampista dai piedi buoni (assai) e pure dal cervello fino, una somiglianza tutt’altro che vaga con Cigarini, centocinquanta partite tra Serie C (un campionato vinto con il Cosenza) e Serie B (tra il Chievo e il Pescara), giocando a due e anche a tre, in scioltezza e con personalità”, si legge sul quotidiano. Resterà fino a gennaio, per arricchire la zona centrale e ci sarà spazio anche per il classe 2000 Alessandro Zanoli, laterale destro che “Spalletti sta provando ad adattare anche a sinistra, perché non si sa mai se sarà poi possibile intervenire sul mercato, andando a trovare un “socio” per Mario Rui. Zanoli, l’anno scorso al Legnano (in Serie C), piace per la naturalezza della sua corsa e pure per una certa sfrontatezza”, si legge sul quotidiano.