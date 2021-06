CdS – Il Napoli in azione sul mercato: ecco i nomi di Spalletti per una rosa più competitiva

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sulle richieste di mercato da parte di Luciano Spalletti in vista della prossima stagione. Per il tecnico toscano al momento i due ruoli indispensabili da andare a ricoprire attraverso investimenti sul mercato sono: il terzino sinistro e un centrocampista. Sulla fascia sono tanti i nomi che sono stati fatti, ma per Spalletti servono garanzie ecco dunque che si parla di Emerson Palmieri o di Reinildo Mandava. Per quanto riguarda il centrocampo, dopo il rientro alla base di Bakayoko, servirà una diga in mezzo al campo capace di fare il lavoro sporco. Con la cessione di Fabiàn arriverebbe dunque un centrocampista con le caratteristiche diverse. Resta in lizza il croato a lungo seguito dal Napoli, Toma Basic. Sul taccuino del tecnico toscano però ci sono anche Cheick Oumar Doucoure del Lend e Sander Berge dello Sheffield United. Per quanto riguarda invece Koulibaly, in caso di una sua cessione servirà un rimpiazzo di caratura mondiale o un giovane di prospettiva.