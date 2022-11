CdS – Il Napoli non ha fretta nel prendere vice Lobotka, se spuntasse un play per il futuro…

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto su un eventuale mossa sul mercato di gennaio del Napoli: “Se ci fosse un vice Lobotka, e da qualche parte dovrà pur esserci, l’idea sarebbe quella: a gennaio (tranne che nel 2021), il Napoli non ama lanciare soldi dalla finestra, non lo farà neanche ora. Però, se spuntasse un play con cui guardare nel futuro… Diego Demme ha trovato poco spazio, è un play diverso rispetto allo slovacco, e quindi fatica a entrare nel meccanismo: ma il Napoli non ha fretta, sa che può permettersi di aspettare. Ma esigenze immediate non ce ne sono, da Castel Volturno lasciano filtrare che «non accadrà nulla» e, come s’usa dire, fidarsi è bene ma non fidarsi forse è sempre meglio. Però se spuntasse qualcuno che, in prospettiva, possa crescere al fianco di Lobotka”.