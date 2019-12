CdS – Il Napoli spinge per Lobotka: oggi la risposta del Celta, lui vuole solo gli azzurri

Il Napoli è alla stretta finale per Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco ha già dato il suo ok e senza pensarci troppo, decisivo anche il confronto con l’ex capitano azzurro Marek Hamsik. Il classe ’94 guadagnerà 1,8 milioni di euro per 5 anni. L’ultimissima parola spetta ora al Celta Vigo – scrive oggi il Corriere dello Sport – che oggi dovrà replicare alla proposta del Napoli di 18 milioni di euro (la richiesta è di 20).

Il quotidiano riferisce che questi 2 milioni di distanza sono il motivo per cui l’affare non si è ancora chiuso, ma anche che in casa azzurra filtra grande ottimismo: Lobotka si avvicina sempre di più a diventare il primo regalo per Gennaro Gattuso, che finalmente avrà il regista per il suo 4-3-3.