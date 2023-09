CdS – Il rinnovo di Osimhen, ma difficile la sua partenza a gennaio

Il Corriere dello Sport si è soffermato sul possibile futuro di Victor Osimhen, attaccante del Napoli: “Un video di 15 secondi e un altro di 14 pubblicati sull’account TikTok ufficiale del Napoli hanno innescato una serie di reazioni che hanno aggravato la frattura tra l’attaccante e il club fino a renderla quasi insanabile. Quasi, appunto. Nel calcio (e nella vita) non si sa mai, ma in questo momento Osi e il club sono distanti anni luce. La tensione era già notevole dall’estate, considerando il mancato accordo in merito a un rinnovo che a questo punto sembra irrimediabilmente compromesso, ma poi Victor s’è incavolato di brutto dopo aver visto i due video. Il presente non è roseo, insomma, e il futuro difficilmente sarà azzurro: di rinnovo non si parla più da un po’, accordo sfumato e parti sempre più distanti: De Laurentiis a casa sua, Calenda a casa sua. E Osi con il contratto in scadenza nel 2025: a giugno sarà a un passo dallo status di parametro zero e tutti i pretendenti sono seduti ad aspettare la valutazione di Adl. Inevitabilmente diversa dai 200 milioni dell’ultimo mercato. Una cessione a gennaio, al momento, è da escludere, ma è ovvio che bisognerà chiarire il rapporto e instaurare quantomeno una serenità di facciata che permetta di arrivare a fine campionato senza ulteriori tensioni tremendamente dannose per la squadra”.