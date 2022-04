Il Corriere dello Sport di stamattina si focalizza sulle lacrime a fine partita di Lorenzo Insigne. Per il quotidiano sportivo sono una delusione, dalle parti del Maradona, per lo Scudetto che ieri sembra essere definitivamente sfumato. Per Insigne inoltre si aggiunge il fatto che tra cinque partite dirà addio al Napoli, volando in Canada. Per lui questa era l’ultima occasione di alzare un trofeo da capitano della squadra della sua città.