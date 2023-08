CdS – Italia, Spalletti porterebbe con sè Domenichini e Sinatti

Il Corriere dello Sport ha svelato il possibile staff di Luciano Spalletti se quest’ultimo dovesse diventare il nuovo c.t. dell’Italia: “Gravina e Spalletti, in queste ore e in ordine subordinato all’incarico di Ct ancora da formalizzare, valuteranno anche la composizione del nuovo staff. L’ex tecnico del Napoli porterà due o tre collaboratori, forse quattro, lo stretto necessario integrandosi con i federali e i nuovi acquisti, di fresca nomina: Marco Domenichini, il suo vice storico, lo seguirà di sicuro come Francesco Sinatti, preparatore atletico. Da valutare la posizione di Daniele Baldini, che già un anno fa era stato vicino a lasciare lo staff di Spalletti. Si integreranno con Andrea Barzagli, campione del mondo 2006, ingaggiato per prendere in cura la linea difensiva, e Antonio Gagliardi, ex collaboratore di Pirlo in Turchia, già match analyst degli azzurri durante l’Europeo 2021. I nuovi/vecchi azzurri si integrerebbero anche nel caso in cui Spalletti rinunciasse e la Figc virasse su Conte”.