CdS – Jovic, l’infortunio non allontana il Napoli: si può negoziare su cifra più umane col Real

In attesa di conoscere notizie certe sul destino del corrente campionato, il Napoli si prepara alla prossima stagione. Gli azzurri sono in cerca di un attaccante che possa affiancare Petagna, acquistato nel mercato di gennaio. Luka Jovic è un profilo che piace molto, in particolare a Cristiano Giuntoli che lo segue da quando militava nel Francoforte. L’infortunio casalingo del giocatore del Real non allontana la società azzurra, che anzi potrebbe trarre vantaggio dalla situazione. Ne parla Il Corriere dello Sport.

“I nomi da affiancare a Petagna? Altri ne verranno fuori: Luka Jovic ci ha messo del suo per complicare le strategie del Napoli, si è fatto male ma la frattura a un calcagno non lo cancella dal libro dei desideri; semmai, ma chissà se possibile, spinge a negoziare su cifre più umane con il Real Madrid, in genere per convenzione bottega assai cara”.