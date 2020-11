CdS – Juventus pronta a tutelarsi in caso di ricorso favorevole al Napoli

Corriere dello Sport spiega che, in caso di sentenza favorevole al Napoli, la Juventus si cautelerà nelle sedi opportune. Il club Campione d’Italia attende infatti e resta fiducioso che possa essere confermato quanto spiegato dal Giudice Sportivo. La fiduca dei bianconeri risiede in quanto previsto nel protocollo, che la società ha sempre rispettato. Ora è in attesa del percorso dell’Appello.

Qualora il ricorso del Napoli venisse accolto, verosimilmente la Juventus potrebbe muoversi per tutelarsi. Anche se, al momento, non è chiaro cosa andrebbe a fare nel dettaglio. Tutto infatti dipenderà dalla sentenza della Corte d’Appello federale che arriverà in tempi relativamente brevi.