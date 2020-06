CdS – Koulibaly e Callejon sono in partenza, i compagni intonano cori per salutarli

Alla cena di venerdì sera, come riporta il Corriere dello Sport, per festeggiare la vittoria della Coppa Italia, i due azzurri sono stati salutati virtualmente dai compagni. Sembra ormai certa la partenza di queste due colonne della compagine azzurra.

“Nel corso dei festeggiamenti sono infatti partiti dal gruppo gli olè alla volta di José Maria Callejon, in una sorta di festa nella festa, ma stavolta ad enfatizzare lo scontato addio dello spagnolo. Valencia, Siviglia? Ancora non si sa, però si dà praticamente per certa la parola ‘fine, intinta nel profondo rammarico ed in calce al pregevole settennato azzurro di José (non era riuscito a trattenere le lacrime dopo la Juve)”. Stesso discorso per Koulibaly: “Alla cena andata in scena venerdì, infatti, la squadra gli ha dedicato un bel po’ di cori con un pizzico di amaro in bocca. Sì: come se fosse il preludio dell’ultima scena”.