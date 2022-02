CdS – Lista Uefa, “ballottaggio” tra Ounas e Ghoulam

Oggi il Napoli oggi presenterà la lista Uefa, valida per i prossimi impegni di Europa League, a partire dalla doppia sfida contro il Barcellona del 17 e del 24 febbraio. Come si legge sul Corriere dello Sport, sarà ballottaggio tra Ghoulam e Ounas. L’algerino è attualmente a riposo, in attesa delle visite mediche al cuore, Spalletti potrebbe sostituirlo con Faouzi, che ha recuperato la condizione. Tuanzebe, invece, dovrebbe essere regolarmente in elenco. “Considerando che il posto di Manolas sarà preso da Tuanzebe, un centrale difensivo per un centrale, Spalletti dovrà scegliere se lasciare tutto il resto invariato oppure se inserire Faouzi, escluso dall’elenco presentato per la fase a gruppi per una questione di condizione. Sì, all’epoca era ritenuto in ritardo o comunque in ripresa verso una forma tale da considerarlo a pieno titolo nel giro delle rotazioni, mentre oggi ha ricominciato a giocare a pieno regime dando anche risposte convincenti”, si legge sul quotidiano.