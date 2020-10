CdS – Maksimovic e Hysaj, questione rinnovo: ipotesi soluzione in extremis prima di gennaio

Oltre a quello di Milik, in casa Napoli il tema rinnovi ha come punti cardine anche quelli di Nikola Maksimovic ed Elseid Hysaj. Ne parla il Corriere dello Sport oggi in edicola: “Entrambi senza rinnovo, pur avviandosi alla scadenza (anche per loro fissata al 30 giugno 2021), ma con la prospettiva di poter trovare una soluzione in extremis.

Sul difensore serbo si legge: “Permane, però, distanza fra le parti sull’ingaggio, ma se ne dovrà riparlare. Maksimovic, uomo su cui Gattuso ha già mostrato di fare affidamento, rappresenterebbe un valore aggiunto nel corso d’una stagione anomala”.

In merito all’albanese, invece, il quotidiano scrive: “Caso analogo, stando alle premesse, ma con sfaccettature diverse. Anche l’albanese è prossimo alla scadenza e, secondo gli ultimi orientamenti, il tutto potrebbe risolversi nelle prossime settimane (<<entro fine ottobre il dentro o fuori>>, stando al procuratore). In caso contrario (come per Maksimovic), da gennaio sarebbe libero di accordarsi con un altro club a parametro zero. I contatti fra le parti continuano, lo stesso Ringhio avrebbe piacere di ritrovarselo a disposizione, dopo avergli accordato fiducia (ultimamente sulla fascia sinistra) ottenendo risposte più che soddisfacenti”.