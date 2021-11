CdS – Mancini tradito dai suoi veterani: l’involuzione dei “big” italiani è preoccupante

Roberto Mancini “tradito” dai veterani dell’Italia. E’ dura l’analisi del Corriere dello Sport dopo il secondo posto nel girone di qualificazione ai Mondiali del 2022. La Nazionale dovrà passare per gli spareggi che si giocheranno a marzo, e non sarà facile. Secondo il quotidiano sportivo il ct non ha trovato soluzioni alternative all’assenza di Immobile e al problema della squadra di fare gol. Un gioco conosciuto e ormai prevedibile, soprattutto se i giocatori più forti si presentano in condizioni non ottimali. “Forse poteva osare prima – si legge – ma ha fatto affidamento sull solita Italia, tradito dai giocatori di maggiore responsabilità. Sono venuti meno un po’ tutti, da Jorginho a Insigne, l’unico a salvarsi è stato Bonucci”.