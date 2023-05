CdS: “Maxischermi al Maradona per Udinese-Napoli? Si attende la decisione delle autorità”

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla possibilità di allestire i maxischermi allo stadio Diego Armando Maradona per Udinese-Napoli: “Organizzazione serale complessa, figuriamoci nel cuore della notte: ecco perché è molto quotata l’ipotesi di aprire il Maradona ai tifosi per la trasmissione della partita e un’eventuale festa con la squadra al rientro da Udine. L’iter è noto: se l’indicazione del ministro sarà positiva, toccherà poi all’Osservatorio e al Casms dare il via all’adozione del provvedimento. Le motivazioni alla base del lavoro incrociato riguardano l’ordine pubblico e le necessità pubbliche. Questa volta in ballo c’è anche il prefetto Marchesiello: se le comunicazioni con il ministro dell’Interno andranno verso la direzione desiderata, bisognerà sottoporre la questione all’Osservatorio o al Casms (che domani si riunirebbero in via straordinaria). L’orario indicato è tra le 18 e le 18.30, e gli stadi interessati la Dacia per la partita dal vivo e il Maradona per la trasmissione ai tifosi”.