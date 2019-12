CdS – Mertens e Callejon, 48 ore per il futuro: tutti i dettagli

Il tempo stringe e il Napoli non vuole perdere a parametro zero Dries Mertens e Josè Callejon. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, nei scorsi giorni ai due senatori azzurri sono state fatte proposte allettanti per continuare l’avventura all’ombra del Vesuvio. Per Mertens è arrivata una proposta di prolungamento per 2 anni alle cifre attuali, ovvero 3.5 milioni di euro, ma l’entourage ed il giocatore vorrebbero un triennale e un bonus più alto alla firma del rinnovo. Discorso simile anche per Callejon: l’agente del giocatore, Quillon, avrebbe ricevuto offerte importanti anche dal Milan, che ci sta pensando. Le cifre sono simili a quelle di Mertens, 3.5 milioni per un biennale, ma lo spagnolo vorrebbe arrivare a 4 milioni di euro. Si saprà di più nelle prossime ore, cercando di chiudere queste faccende prima della sessione invernale di calciomercato.