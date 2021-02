Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, Dries Mertens, volato in Belgio per svolgere un percorso di riabilitazione alla caviglia sinistra, farà rientro in Italia nel weekend della gara contro la Juve. In quell’occasione sarà infatti in tribuna. L’attaccante azzurro effettuerà le terapie nello stesso centro in cui le aveva svolte il mese scorso.