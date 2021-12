CdS – Milan-Napoli, Di Lorenzo a sinistra: Politano in pole su Lozano

L’emergenza in casa Napoli non si placa, nemmeno in vista della sfida contro il Milan. Soprattutto in difesa, dove Di Lorenzo dovrà scalare a sinistra vista l’assenza di Mario Rui, mentre Malcuit dovrebbe giocare sulla destra. In mediana Anguissa e Demme dovrebbero spuntarla su Lobotka, davanti infine gli esclusi potrebbero essere Lozano e Ounas: Politano ed Elmas favoriti per affiancare Mertens e Zielinski. Nel Milan, invece, Pioli si affiderà a Ibrahimovic in attacco e alla coppia Tonali-Kessie in mezzo al campo. Di seguito le probabili formazioni de Il Corriere dello Sport:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Ballo-Touré; Tonali, Kessié; Messias, Diaz, Krunic; Ibrahimovic

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrahmani, Juan Jesus, Di Lorenzo; Anguissa, Demme; Politano, Zielinski, Elmas; Mertens