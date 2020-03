CdS – Milik, trattative saltate per il rinnovo: il polacco sarà sul mercato

Che futuro per Arek Milik? Il polacco ha il contratto in scadenza nel giugno 2021 ed in caso di mancato rinnovo potrebbe finire sul mercato la prossima estate. Secondo quanto scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, le trattative per il rinnovo sono ormai saltate dopo che l’attaccante ha rifiutato l’ultima offerta da 4 milioni a stagione avanzata da De Laurentiis. Già questa estate, dunque, il classe ’94 finirà sul mercato ed il Napoli attenderà le offerte dei potenziali acquirenti per un bomber che non ha nessuna intenzione di svendere.