CdS – Milik vorrebbe andare in scadenza e trasferirsi alla Juve a parametro zero: il Napoli chiede 50 mln

“Il Napoli andrà avanti con o senza Milik“, queste le parole molto chiare di Cristiano Giuntoli rilasciate ai microfoni di Sky. Il ds azzurro ha ribadito la volontà di voler ridiscutere il contratto, ma sembra che dall’altra parte ci sia un freno. Nei giorni scorsi un post su Instagram ha scatenato i tifosi, che avrebbero percepito dalla didascalia una possibilità di addio. “Gli amici saranno sempre amici” ha scritto il polacco sotto una foto che lo ritraeva accanto a Mertens. Sul centravanti c’è la Juve, che pare non sia disposta a versare l’intera somma richiesta da De Laurentiis ma offrirebbe una contropartita.

Ecco quanto scrive Il Corriere dello Sport: “Lui vorrebbe andare in scadenza e trovarsi semmai in bianconero a parametro zero, ma direbbe De Laurentiis – della serie “cca nisciun è fesso” – non si può. I trentatré milioni pagati all’Ajax nel 2016 dovranno in qualche modo crescere e moltiplicarsi. La Vecchia Signora vorrebbe Milik, lo prenderebbe a cifre ragionevoli, inserendo contropartita tecnica. Non si può fare, il Napoli l’ha già detto: il prezzo d’affezione è fatto, cinquanta milioni di euro. Prendere o lasciare che il polacco finisca sul mercato, a stuzzicare chi avrebbe la liquidità per dare un senso all’operazione”.