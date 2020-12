L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul capitale lasciato in eredità da Diego Armando Maradona. Poca liquidità ma tanti immobili per un valore complessivo compreso tra i 75 -85 milioni di euro. Tra le diverse proprietà dell’ex Pibe de Oro sarebbero presenti alcune anche in Italia, un hotel a L’Avana, un pastificio in Venezuela, aziende in Cina e case in Argentina. Il marchio Maradona invece apparterrebbe al suo avvocato, Morla.