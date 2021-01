CdS – Napoli, ancora brutte notizie per Gattuso: Petagna in forte dubbio contro lo Spezia

Continua a piovere sul bagnato in casa Napoli, che deve far fronte alle condizioni di Andrea Petagna in vista del match di Coppa Italia contro lo Spezia. Il giocatore già nelle ultime uscite non era al 100%, ma ha dovuto stringere i denti visto l’autonomia molto limitata di Mertens e Osimhen. L’attaccante è stato costretto a premere sul freno negli ultimi due giorni a causa di un’affaticamento muscolare, ma lo staff medico proverà a recuperarlo per la rifinitura anche se la sua presenza contro i liguri dal primo minuto è in forte dubbio. Lo riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.