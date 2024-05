CdS – Napoli, De Laurentiis aspetta Gasperini: i dettagli

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, è la prima scelta di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, per la panchina azzurra: “Il Napoli è in attesa. Di Gian Piero Gasperini: è sempre lui, il primo della lista. Il profilo individuato per accompagnare la squadra e il club in questo percorso di rifondazione e ricostruzione che De Laurentiis ha inaugurato al tramonto di una stagione da incubo. La Dea pende dalle sue labbra: in campo e a quanto pare anche fuori, nel senso che la famiglia Percassi non ha intenzione di perderlo e anzi ha voglia di prolungare il suo contratto in scadenza nel 2025. Legittimo, normalissimo considerando uno splendido rapporto giunto all’ottavo anno. Ma il Napoli, dal canto suo, vive gli stessi giorni di attesa: ha scelto di puntare innanzitutto su di lui per il futuro e attende una risposta. Una risposta che ovviamente arriverà nei pressi della finale europea. Gli impegni del Gasp hanno la priorità, ci mancherebbe, il rispetto è sacro ed è reciproco. Quelli che resteranno e quelli che invece arriveranno, nuovi di zecca: Gasp, dicevamo, è ritenuto dal club l’uomo giusto per rilanciare il gruppo e lanciare i giovani; per valorizzare una squadra che appena un anno fa ha stravolto il campionato e incantato l’Europa e che oggi a Firenze, incredibile ma vero, si giocherà contro la Fiorentina l’ultima fiche per agganciare quantomeno la Conference”.