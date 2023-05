CdS – Napoli, Demme e Ndombele destinati all’addio

Secondo Il Corriere dello Sport, Diego Demme e Tanguy Ndombele, centrocampisti del Napoli, dovrebbero lasciare gli azzurri in estate: “Il mercato non è ancora partito, per il momento queste si chiamano intenzioni, però nel libro bianco di Castel Volturno ci sono scarabocchiati un bel po’ di riferimenti che potranno tornare utili d’estate, quando varie cose si mescoleranno e ciò che adesso sembra fantasia potrà diventare realtà. Le scelte non si fanno adesso, troppo presto, e poi bisognerebbe interrogare gli astri per capire bene come si evolverà quest’estate che sembra placida ma che finirà per agitare: Ndombele tornerà al Tottenham, Demme inseguirà un pallone altrove e già così, in mezzo al campo, servirà qualcosa che possa arricchire l’organico e completarlo. Meglio portarsi il lavoro avanti, almeno strategicamente o anche teoricamente. Poi si capirà”.