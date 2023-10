CdS – Napoli-Fiorentina, Rudi Garcia pensa ad Elmas e Mario Rui

Il Corriere dello Sport ha svelato le possibili scelte di formazione di Rudi Garcia, allenatore del Napoli, per la gara contro la Fiorentina: “Il turnover è un’esigenza e Garcia qualcosa cambierà. Forse a sinistra, quella zona in cui da anni vive il ballottaggio più «lungo», si fa per dire: Mario Rui o Olivera? In vantaggio c’è il primo, che ha giocato con l’Udinese e può rientrare domenica. Garcia riflette: a destra, in attacco, Lindstrom oppure Raspadori o Elmas, per consentire a Politano di recuperare; poi (forse, chi può dirlo?), uno in mezzo al campo, settore in genere inavvicinabile, con rotazioni che si perdono nella notte dei tempi”.