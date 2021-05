CdS – Napoli, Gattuso studia tre novità in vista dell’Udinese: le ultime

In vista della prossima sfida di campionato contro l’Udinese, il tecnico azzurro prepara qualche novità. Stando a quanto riportato dall’edizione del Corriere dello Sport, Gattuso potrebbe apportare tre cambi rispetto a l’undici sceso in campo contro lo Spezia. Sulla batteria dei trequartisti alle spalle di Victor Osimhen, potrebbe tornare dal 1′ Hirving Lozano, a discapito di Matteo Politano. Sulla fascia sinistra potrebbe rivedersi anche Mario Rui, al posto di uno spento Elseid Hysaj che nelle ultime prestazioni non ha brillato, specialmente contro il Cagliari. Infine l’ultimo dubbio riguarda la porta. Un ritrovato Ospina potrebbe contendersi una maglia da titolare con Meret, nonostante lo stato di grazia del portiere ex Udinese.