CdS – Napoli, Giuntoli alla ricerca del terzino sinistro: tornano di moda Tsimikas e Mykolenko

Con il mercato in uscita fermo, il Napoli inizia a guardare e a ragionare sul mercato in entrata. Con la necessità di trovare un laterale difensivo sinitro, Giuntoli e già all’opera sul mercato. Il ds azzurro sarebbe tornato sui suoi passi, tornando a provare interesse per due suoi vecchi obiettivi: Mykolenko e Tsimikas. I due terzini avevano fatto gola alla società azzurra già in passato, e adesso pare siano tornati nella lista dei desideri. Lo riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.