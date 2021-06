CdS – Napoli, Giuntoli segue Sander Berge: lo Sheffield fissa il prezzo. I dettagli

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul neo obiettivo del Napoli, Sander Berge. Il ds azzurro, Cristiano Giuntoli, segue ormai da tempo il centrocampista norvegese dello Sheffield United, che dopo la retrocessione in Championship rappresenterebbe un’ottima opportunità per il club azzurro. Nella passata stagione il giocatore a causa di un infortunio è stato fermo ai box a lungo, mettendo a referto appena 16 presenze e 1 goal. Il club inglese chiede un cifra tra i 10 e i 12 milioni per prelevare le sue prestazioni, cifra ritenuta alta da Giuntoli proprio per il suo infortunio che lo ha tenuto a lungo lontano dal campo. Adesso il ds del Napoli è a lavoro per cercare una formula diversa. Seguiranno presto degli aggiornamenti.