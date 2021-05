CdS – NApoli, Giuntoli sulle tracce del giovane Milovanovic: ecco il nuovo De Ligt

Giuntoli pare sia finito su un nome nuovo per la difesa. Si tratta di un classe 2004 in forza alle giovanili dell’Ajax, Mateja Milovanovic. Il giovane difensore under 17 della nazionale olandese, è dotato di ottime qualità tecniche ed è forte fisicamente. Mateja ancora non ha firmato nessun contratto da professionista, ecco perchè tante squadre sono sulle sue tracce, tra cui Napoli e Roma. Il club azzurro quindi per portarlo alle falde del Vesuvio, dovrà trattare direttamente con la famiglia. Lo riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.