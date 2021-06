CdS – Napoli, il Barcellona in pressing su Fabìan: offerto Pjanic come contropartita

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul futuro di Fabìan Ruiz. Il centrocampista spagnolo è finito sulla lista dei sacrificabili per far cassa in modo da poter reinvestire sul mercato. Su di lui è piombato l’interesse delle big d’Europa, tra cui anche il Barcellona. La società blaugrana è piombata sul giocatore e per abbattere i costi del suo cartellino sarebbe pronta ad offrire anche due contropartite: Miralem Pjanic, che è stato già allenato da Luciano Spalletti, e Junior Firpo. Il primo ha 31 anni e in questa stagione al Barça non ha convinto riuscendo a trovare poco spazio, ma dato il suo alto ingaggio il Napoli ha rispedito subito la proposta al mittente con un secco no. Per quanto riguardo Junior Firpo, si tratta di un terzino fluidificante molto abile in fase offensiva. Il club azzurro è stato a lungo sulle sue tracce, ma adesso ADL è orientato solo ed esclusivamente verso il cash.