Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, oggi in tarda mattinata inizierà l’esperienza di Luciano Spalletti in azzurro. Secondo il quotidiano, il tecnico toscano approderà prima in città per poi avere un breve incontro con ADL a Castel Volturno. Visiterà la sua nuova base e quella che diventerà la sua seconda casa, dove avrà il compito di studiare e progettare il metodo con cui riportare il Napoli in Champions.