CdS – Napoli, le condizioni di Lobotka non preoccupano: ci sarà con l’Empoli

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli uscito anzitempo contro l’Union Berlino per un trauma contusivo al braccio: “Il Napoli, ieri, è tornato subito in campo dopo la Champions. A Castel Volturno c’era anche De Laurentiis. Garcia è ripartito dagli errori di martedì, ha preso in esame il gol subito, lavora sui dettagli per una crescita costante del gruppo. Programma di scarico per chi era partito titolare. La seduta mattutina si è conclusa con una serie di partitine finali. Nessun problema per Lobotka, uscito nel finale contro l’Union per un colpo subito al braccio dopo uno scontro di gioco. Sarà a disposizione per la gara di domenica. Già da oggi Garcia rifletterà sulle scelte di formazione”.