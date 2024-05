CdS – Napoli-Lecce, Osimhen è ancora in dubbio: le ultime

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sugli infortunati in casa Napoli in vista della gara contro il Lecce: “Un altro piccolo passo verso il recupero, ma la presenza di Victor Osimhen resta in dubbio in vista della sfida di domani contro il Lecce. Il nigeriano non ha partecipato alla seduta mattutina con il resto della squadra, per svolgere un programma personalizzato in campo. Anche Mario Rui, Rrahmani e Zielinski hanno seguito una tabella individuale, in palestra. Il loro rientro per l’ultima di campionato è meno probabile”.