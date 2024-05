CdS – Napoli-Luis Alberto, la Lazio vuole 15 mln: i dettagli

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe chiesto informazioni alla Lazio per Luis Alberto, centrocampista in uscita dai biancocelesti: “Lotito non lo cederà gratis, non risolverà il contratto firmato dallo spagnolo l’estate scorsa. Luis Alberto se ne andrà a fine campionato soltanto portando i soldi chiesti da Lotito, altrimenti rischierà di trascorrere un’estate di patimenti e sofferenze, da separato in casa. Resta intatto il sogno di finire la carriera nel Siviglia o nel Cadice, a casa sua. E’ di ieri l’indiscrezione di un sondaggio del Napoli. La richiesta iniziale della Lazio si conosce: 15 milioni per il cartellino di Luis Alberto. Tutto da vedere se Lotito lo venderà in Italia”.