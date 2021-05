CdS – Napoli, Maksimovic vuole restare: per la famiglia il trasloco è un colpo al cuore

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Nikola Maksimovic tornerebbe volentieri sui suoi passi pur di restare a Napoli. Il difensore serbo è stato autore di un annata disastrosa, con molte prestazioni sottotono, e a fine giugno andrà in scadenza di contratto dopo aver interrotto tempo la trattativa per il rinnovo.

La sua famiglia ama la città partenopea che l’avevano scelta forse per viverci, e l’idea di traslocare è un colpo al cuore per loro. Rompere con il club azzurro così presto per il giocatore è stato un errore, che ha riconosciuto ma non ancora metabolizzato. Se solo potesse tornerebbe volentieri indietro.