CdS – Napoli, mercato in entrata bloccato: Zaccagni e Firpo profili che piacciono, ma priorità alle cessioni

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul mercato in entrata del Napoli. Le piste Zaccagni e Junior Firpo sembrano essere operazioni fattibili ma solo per giugno: ora la società partenopea sembra più interessata ad alleggerire il monte ingaggi. Malcuit sembrava avere qualche estimatore all’estero, in particolare in Francia. Llorente ne aveva anche lui, ma pare sia costretto a rimandare la sua partenza causa l’infortunio di Osimhen e la condizione non al top di Mertens. Nel caso in cui dovesse arrivare la cessione di Ghoulam, si aprirebbe uno scenario in cui Junio Firpo sarebbe l’indiziato ideale pronto a sostituire l’algerino.