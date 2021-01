CdS – Napoli, Mertens pronto al rientro in campo: domani valutazioni decisive

L’attaccante del Napoli, Dries Mertens, dopo aver rimediato l’infortunio alla caviglia nella sfida contro l’Inter a Milano, freme per il suo rientro in campo. Il belga è tornato ieri a Castel Volturno ed ha svolto un piccola seduta d’allenamento personalizzata giusto per mettere un po’ di ritmo. Per avere qualche informazione in più sulle sue condizioni, bisognerà aspettare però il responso del dottor Canonico e l’allenamento di domani. L’obiettivo della società e quello di Gattuso è sperare di riaverlo per la sfida contro l’Udinese in programma il 10 gennaio. Lo riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.